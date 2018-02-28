الصحة: مبادرة الرئيس للقضاء على فيرس سى تستهدف الأعمار فوق 18 عاما

الصحة: مبادرة الرئيس للقضاء على فيرس سى تستهدف الأعمار فوق 18 عاماالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:00 ص
أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة الرئيس للقضاء على فيروس فى الــ27 محافظة بالجمهورية تستهدف الأعمار فوق 18 عاما وهى الفئة التى ينتشر فيها المرض.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من تثبت إصابته بالفيروس يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان العلاج، مؤكدا أن الأدوية متوفرة فى 75 مركزًا بالجمهورية، ويتم العلاج بالسوفالدى + الدكلانزا لمدة 3 أو 6 شهور.
وأضاف خالد مجاهد أن المبادرة مستمرة حتى الانتهاء من الكشف عن الفيروس بين 15 مليون مواطن فى الوجهين البحرى والقبلى، وتابع: "نستهدف القضاء على الفيروس فى 2020".
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