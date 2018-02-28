video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: إرسال أدوية وأمصال وطعوم إلى اليمن وجناح للمرضى اليمنيين بدار الشفا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:39 م
الصحة: إرسال أدوية وأمصال وطعوم إلى اليمن وجناح للمرضى اليمنيين بدار الشفا وزير الصحة مع نظيره اليمنى





كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، زيادة عدد المنح العلاجية المقدمة للمرضى اليمنيين إلى 80 بالإضافة إلى إرسال أدوية وأمصال وطعوم إلى الجمهورية اليمنية.
 
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بنظيرة اليمنى، ناصر باعوم، على هامش اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة. 
 
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى تقديم وزير الصحة اليمنى عدة طلبات الى مصر ومنها إرسال أدوية مصرية وطعوم وأمصال ضد لدغة الثعبان وعضة الكلب إلى اليمن بالإضافة لزيادة المنح العلاجية للمرضى بالمستشفيات المصرية، لافتاً إلى أنه تم الموافقة على تلك الطلبات بكل ترحيب.
 
وكشف وزير الصحة والسكان، عن تخصيص جناح مخصص لعلاج المرضى اليمنيين فى مستشفى دار الشفاء تسهيلاً عليهم ولتوفير المشقة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيان لـ"الصحة": 12 حالة وفاة و39 مصابًا بحادث قطارى البحيرة فى المستشفيات

اليمن

وزارة الصحة

اخبار مصر

مصر اليوم



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة