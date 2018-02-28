الصحة: إرسال أدوية وأمصال وطعوم إلى اليمن وجناح للمرضى اليمنيين بدار الشفا

الصحة: إرسال أدوية وأمصال وطعوم إلى اليمن وجناح للمرضى اليمنيين بدار الشفاالأربعاء، 28 فبراير 2018 07:39 م
وزير الصحة مع نظيره اليمنى
كتب وليد عبد السلام
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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، زيادة عدد المنح العلاجية المقدمة للمرضى اليمنيين إلى 80 بالإضافة إلى إرسال أدوية وأمصال وطعوم إلى الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بنظيرة اليمنى، ناصر باعوم، على هامش اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى تقديم وزير الصحة اليمنى عدة طلبات الى مصر ومنها إرسال أدوية مصرية وطعوم وأمصال ضد لدغة الثعبان وعضة الكلب إلى اليمن بالإضافة لزيادة المنح العلاجية للمرضى بالمستشفيات المصرية، لافتاً إلى أنه تم الموافقة على تلك الطلبات بكل ترحيب.
وكشف وزير الصحة والسكان، عن تخصيص جناح مخصص لعلاج المرضى اليمنيين فى مستشفى دار الشفاء تسهيلاً عليهم ولتوفير المشقة.
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