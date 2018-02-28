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الشركة المسئولة عن بصمة المعتمرين: فتح فروع بالمحافظات لإجرائها 5 مارس

الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:40 م
الشركة المسئولة عن بصمة المعتمرين: فتح فروع بالمحافظات لإجرائها 5 مارس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة محمد شعلان ، وكيل أول وزارة السياحة، أن شركة " تسهيل" المسئولة عن إجراء البصمة للمعتمرين وعدت بفتح عدد من المكاتب بالمحافظات اعتبارا من 5 مارس المقبل، لاحتواء أزمة إجراءات البصمة من المعتمرين المسافرين هذا الموسم، لعدم وجود فروع للشركة بكافة محافظات الجمهورية .

وقالت اللجنة بحسب بيان صادر عن غرفة شركات السياحة، إنه تم عقد اجتماع  مع ممثلى شركة "تسهيل" اليوم بديوان عام وزارة السياحة بحضور أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، لإيجاد حلول عاجلة لهذه الصعوبات حفاظا على عدم تحميل المعتمرين المصريين مشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى لإنهاء إجراءات البصمة، وحفاظا على استخراج التأشيرات لتنفيذ الرحلات فى المواعيد المحددة لها حرصا على مصالح المعتمرين والشركات.

وأضافت أن مسئولى شركة " تسهيل" أكدوا أنه تم تخصيص موظف مسئول من قبل الشركة للتعامل مع أى أزمة وإيجاد حلول سريعة لها، وتم الاتفاق على توفير الحجوزات المطلوبة لعملاء الشركات فور طلبها دون الارتباط بأية أعداد، وكذلك العمل خلال أيام العطلات حال وجود طلبات تستدعى ذلك .

وأكدت اللجنة العليا، أنها  تتمسك بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والأمان للمعتمرين دون النظر إلى مقر إقامتهم، كما أكدت اللجنة على ضرورة إرجاء البصمة من الأساس لحين إيجاد منافذ بكل المحافظات، مشيرة إلى أنه تم التسيق مع غرفة الشركة بإخطار كافة الشركات بالمستجدات الخاصة بهذه الأزمة واتخاذ أى إجراء قد تراه يحافظ على مصداقية الشركات أمام عملائهم.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أجرت اتصالات مع الجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك لطلب إرجاء البصمة لحين اكتمال جاهزية شركة تسهيل بكافة فروعها فى المحافظات.

 

 

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