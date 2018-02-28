الشرطة الهندية تعتقل نجل وزير المالية السابق تشيدامبارام







رويترز

اعتقلت الشرطة الاتحادية بالهند نجل وزير المالية السابق بى. تشيدامبارام، اليوم الأربعاء، لكن الجهة التى تحقق فى ضلوعه فى تصرف جنائى مرتبط بموافقات على صفقات استثمار لم تكشف عن التهم الموجهة إليه.

وقال أبهيشيك دايال المتحدث باسم مكتب التحقيقات المركزى إن كارتى تشيدامبارام اعتقل فى المطار بمدينة تشيناى فى جنوب الهند وسيمثل أمام محكمة فى وقت لاحق اليوم، وأضاف "ستعلن أسباب اعتقاله فى المحكمة".

كان بى. تشيدامبارام (72 عاما) تولى منصب وزير المالية مرتين فى ائتلاف قاده حزب المؤتمر وحكم الهند لعشر سنوات قبل هزيمته فى الانتخابات أمام حزب بهاراتيا جاناتا الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودى فى مايو 2014، ويوجه بى. تشيدامبارام انتقادات حادة لمودى ولوزير المالية الحالى أرون جايتلى.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر رانديب سينغ سورجيوالا فى تغريدة على تويتر إن حكومة مودى تواصل "الثأر" من تشيدامبارام ووصف اعتقال نجله بأنه تكتيك تضليلى لإخفاء "احتيال وفساد كبير".

كانت الشرطة داهمت منزلى تشيدامبارام ونجله فى مايو أيار فى إطار تحقيق بشأن الموافقة على عروض استثمارات أجنبية.