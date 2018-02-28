الشرطة العراقية: عودة 560 عائلة لمركز الحويجة المحرر من تنظيم "داعش"

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أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، عودة 560 عائلة الى مركز قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، مؤكدة أن القوات الموجودة فى المحافظة وأطرافها كافية لتأمينها.

وقال رئيس أركان الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الوضع فى كركوك وأطرافها مستقر وبدأت بإعادة 560 عائلة إلى مركز قضاء الحويجة ، جنوب غربى كركوك ، موضحًا أن الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات استباقية يومية لملاحقة فلول تنظيم التجمعات الإرهابية وأن الجهد الاستخبارى المميز للشرطة الاتحادية ساعد فى ضرب أى تجمعات إرهابية تسعى للعبث بأمن كركوك وأطرافها.

وأضاف البطاط أن الأوضاع مستقرة فى كركوك وأطرافها ومنها الحويجة وعودة العائلات والحياة إلى قضاء الحويجة خطوة مهمة ونحن نعمل لتأمين هذه المناطق.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى قد أعلنت - فى وقت سابق - عودة نحو 50% من النازحين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى.