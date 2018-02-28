video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 02:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية: عودة 560 عائلة لمركز الحويجة المحرر من تنظيم "داعش"

الأربعاء، 28 فبراير 2018 06:22 م
الشرطة العراقية: عودة 560 عائلة لمركز الحويجة المحرر من تنظيم "داعش" قوات الجيش العراقى





أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، عودة 560 عائلة الى مركز قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، مؤكدة أن القوات الموجودة فى المحافظة وأطرافها كافية لتأمينها.

وقال رئيس أركان الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الوضع فى كركوك وأطرافها مستقر وبدأت بإعادة 560 عائلة إلى مركز قضاء الحويجة ، جنوب غربى كركوك ، موضحًا أن الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات استباقية يومية لملاحقة فلول تنظيم التجمعات الإرهابية وأن الجهد الاستخبارى المميز للشرطة الاتحادية ساعد فى ضرب أى تجمعات إرهابية تسعى للعبث بأمن كركوك وأطرافها.

وأضاف البطاط أن الأوضاع مستقرة فى كركوك وأطرافها ومنها الحويجة وعودة العائلات والحياة إلى قضاء الحويجة خطوة مهمة ونحن نعمل لتأمين هذه المناطق.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى قد أعلنت - فى وقت سابق - عودة نحو 50% من النازحين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: عودة أكثر من 1000 نازح إلى ديارهم فى الحويجة

الجيش العراقى

العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة