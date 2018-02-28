السيطرة على حريق محدود فى مركب سياحى بمرسى العوامية بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق محدود نشب بمركب سياحى بمنطقة العوامية شمالى مدينة الأقصر، دون خسائر فى الأرواح أو المصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الحماية المدنية يفيد بنشوب النيران فى غرفة بالطابق الثالث بمركب سياحى بمنطقة جزيرة العوامية فأمر على الفور بانتقال سيارات الإطفاء وإخلاء المركب من النزلاء، انتقلت 6 سيارات اطفاء، ولنشات إطفاء نيلية وماكينات رفع مياة من النهر، وتمكنت من السيطرة على النيران خلال دقائق معدودة دون إصابات بين نزلاء المركب.