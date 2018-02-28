"السيسي رئيسى" يتصدر هتافات الجماهير فى مؤتمر النقابات العمالية بالشرقية

"السيسي رئيسى" يتصدر هتافات الجماهير فى مؤتمر النقابات العمالية بالشرقيةالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:20 م
جانب من المؤتمر
الشرقية - إيمان مهنى
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بدأ منذ قليل مؤتمر حاشد، لاتحاد النقابات العمالية والعاملين بمديرية كهرباء الشرقية، بالصالة المغطاة بالزقازيق، لتأيد الرئيس السيسى لفترة ثانية.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، ورؤساء القطاعات، والمهندس عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق ونائب رئيس العاملين بتروكيماويات، وإبراهيم رفيع، رئيس اتحاد القبائل العربية، وأشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والآلاف من المواطنين.
بدأت الفعاليات بترديد الأغانى الوطنية وبعض الهتافات الشعبية أبرزها "السيسى رئيسى".
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