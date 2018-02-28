السجن 3 سنوات لـ26 متهمًا بتهمة استعراض القوة فى حلوان







كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين بمعاقبة 26 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهم باستعراض القوة وإصابتهم سائق بالعمى فى حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم وعضوية المستشارين محمد عبد الرحيم، ومحمد سامح عبد الخالق، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

كشفت أوراق القضية، أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، وأسلحة بيضاء تنوعت بين:«زجاجات مولوتوف، وشفرات، وألعاب نارية، وشماريخ، وسكاكين، ساطور سنجة» وأحدثوا عاهة مستديمة بـ«هشام طلب»، حيث أصيب بالعمى فى العين اليمنى نتيجة إطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش.