السجن المشدد 3 سنوات لفتاة و3 شباب لخطفهم رجل وتصويره فى أوضاع مخلة







الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لفتاة وثلاثة شباب، قاموا بخطف رجل وتوثيقه بالحبال، وتناوبت الفتاة والثلاث شباب المتهمين على اغتصابه وهتك عرضه، والتقطت الفتاة المتهمة صورا مخلة وغير لائقة لحظة اغتصاب وهتك عرض المجنى عليه.

وأصدرت المحكمة حكمها، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان .

وتعود القضية رقم 26546 لسنة 2016 جنايات الدخيلة، المقيدة برقم 4521 لسنه 2016 كلى غرب الاسكندرية، عندما أقدمت المتهمة "زينب.ص.أ" 23سنة، ومعها "عمرو.أ.أ"، و" محمد .أ.أ" ، و" إسلام.ف.م"، على خطف وإحتجاز المجنى عليه "ه.ال" وقاموا بتكبيله وهتكوا عرضه بالقوة، والتقطوا له صورا فاضحة وقامت المتهمة الأولى بتوثيق لحظة اغتصابه بالصور، وذلك من أجل تهديده بتلك الصور الفاضحة فيما بعد مقابل المال.

كما انهال المتهمون الأربعة على المجنى عليه بالضرب، وأحدثوا به العديد من الإصابات بمختلف أنحاء جسده، وسرقوا منه مبلغا ماليا كان بحوزته، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانه بالقوة مستخدمين فى ذلك الأسلحة البيضاء من أجل تهديده.