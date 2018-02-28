video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: برامج توعية للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 06:00 ص
الزراعة: برامج توعية للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى





كتب عز النوبى
إضافة تعليق

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات مكثفة للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة، خاصة بعد إعلان الصين فتح أسواقها أمام صادرات التمور المصرية، وتكثيف برامج توعوية إرشادية مكثفة لمزارعى النخيل بأهمية القيمة المضافة للتمور، وذلك فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بقطاع التمور.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بملف التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظرا لتفوق مصر فى زراعة النخيل ونجاحها فى زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وإمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها مما يعطى للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية.

 

وأضاف التقرير أنه من خلال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تقوم حاليا بتكثيف لجانها المرورية اليومية على مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال مكافحة ورصد آفة سوسة النخيل على الطبيعة ورصد مستوى الإصابة، وتذليل كل العقبات التى تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور.

 

وأوضح التقرير أنه تم تكليف لجان الرصد والمكافحة بإجراء الفحص الدورى لأشجار النخيل بانتظام مرة كل شهر، ومتابعة العلاجات التى تتم باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكى، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار، وكذا ضرورة تدريب المزارعين على كيفية تكريم النخيل والاستفادة من مخلفاته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان دعم الفلاح واستعدادات حصاد القمح‏

أجهزة الحجر البيطرى بالإسكندرية تضبط "أسد" قبل تهريبه إلى ليبيا

"الرى الحقلى" كلمة السر لمواجهة زيادة الطلب على المياه.. 5 وزارات تستعد للتوسع فى المشروع.. وزير الزراعة: الانتهاء من 210 آلاف فدان بالدلتا.. محافظة البحيرة تطالب بتعميم نظام الرى الجديد فى 500 ألف فدان

وزارة الزراعة

انتاج التمور

مكافحة الافات

السوسة الحمراء



لا تفوتك
صحيفة بريطانية: تنظيم مونديال 2022 فى أمريكا أو إنجلترا بدلا من قطر

صحيفة بريطانية: تنظيم مونديال 2022 فى أمريكا أو إنجلترا بدلا من قطر

المرور: إغلاق جزئى لشارع رمسيس لمدة يومين بسبب أعمال حفر لكابلات الاتصالات

المرور: إغلاق جزئى لشارع رمسيس لمدة يومين بسبب أعمال حفر لكابلات الاتصالات

صور.. كنائس فلسطين تنتصر على طغيان الاحتلال.. "القيامة" تفتح أبوابها بعد إغلاقها 3 أيام.. إسرائيل تجمد قرار جباية الضرائب على دور العبادة المسيحية.. ومسيرات جماهيرية بـ"زهرة المدائن" احتفالا بتعليق القرار

صور.. كنائس فلسطين تنتصر على طغيان الاحتلال.. "القيامة" تفتح أبوابها بعد إغلاقها 3 أيام.. إسرائيل تجمد قرار جباية الضرائب على دور العبادة المسيحية.. ومسيرات جماهيرية بـ"زهرة المدائن" احتفالا بتعليق القرار

"الاختفاء القسرى" أكذوبة الخارج للنيل من مصر.. برلمانيون: الـBBC مأجورة للتآمر ضدنا.. وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن حقوق "الإرهاب".. ومطالب بتحرك دولى لفضح ممارسات الأبواق الإعلامية المتربصة بالدولة المصرية

"الاختفاء القسرى" أكذوبة الخارج للنيل من مصر.. برلمانيون: الـBBC مأجورة للتآمر ضدنا.. وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن حقوق "الإرهاب".. ومطالب بتحرك دولى لفضح ممارسات الأبواق الإعلامية المتربصة بالدولة المصرية

صور.. ميسي وأنتونيلا فى نزهة بشوارع برشلونة قبل مواجهة بالماس

صور.. ميسي وأنتونيلا فى نزهة بشوارع برشلونة قبل مواجهة بالماس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة