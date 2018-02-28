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الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:32 ص
الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام مشغولات ذهبية





كتب إسلام سعيد
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انخفضت أسعار الذهب 5 جنيهات فى مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 28-2-2018 بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا بقيمة تخطت 10 دولارات قياسا على تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر ويتحدد عليه أسعار الأعيرة الأخرى 648 جنيها للجرام فى أدنى مستوى له بمصر منذ 3 أسابيع حيث ظل الذهب ثابا فوق 650 جنيها للجرام.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 648 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 555 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 740 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5184 جنيه.

الأوقية : 1391 دولار.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 


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