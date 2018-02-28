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الذهب مستقر مع توقعات تسارع رفع الفائدة الأمريكية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:26 ص
الذهب مستقر مع توقعات تسارع رفع الفائدة الأمريكية الذهب - صورة أرشيفية





رويترز
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استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء بعد انخفاض تجاوز الواحد% فى الجلسة السابقة، حيث فهم المستثمرون من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول، أن الولايات المتحدة قد ترفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع هذا العام.

 

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر عند 1317.90 دولار للأوقية (الأونصة)، كان المعدن الأصفر قد جرت تسويته على انخفاض بلغ 1.1% أمس الثلاثاء بعدما سجل أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير عند 1313.26 دولار للأوقية.

 

وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1319.3 دولار للأوقية.

 

وارتفع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم 6 عملات رئيسية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ التاسع من فبراير بعد أن أدلى باول بشهادته أمام الكونجرس والتى أظهرت احتمال رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بدلا من ثلاث فى توقعات السوق.

 

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.403 اليوم.

 

ونزلت الفضة 0.2% إلى 16.40 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1047.20 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3% إلى 980.30 دولار للأوقية بعدما هبط لأدنى مستوى فى أسبوعين عند 974 دولارا للأوقية.


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