الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بعد تصريحات رئيس "الفيدرالى الأمريكى"







رويترز

اقترب الدولار من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء بعد تصريحات تبعث على التفاؤل من رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) جيروم باول، بشأن الاقتصاد شجعت على المراهنة على المزيد من الزيادة فى أسعار الفائدة هذا العام.

وفى شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أقر باول بأن الاقتصاد شهد تحسنا فى الآونة الأخيرة، فى إشارة دفعت المستثمرين إلى المراهنة على رفع الفائدة أربع مرات خلال العام الحالى.

كانت الجولة الماضية من توقعات مجلس الاحتياطى الاتحادى الاقتصادية فى ديسمبر تشير إلى ثلاث زيادات هذا العام.

وبلغ مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فى أحدث قراءة 90.395 بعدما ارتفع إلى 90.498 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أسابيع، وهبط الدولار 0.2 % مقابل العملة اليابانية إلى 107.10 ين.

وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.2224 دولار، بعدما انخفض لفترة وجيزة إلى 1.2215 دولار، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير . ومقابل الين، بلغ اليورو أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 130.82 ين وسجل فى أحدث قراءة انخفاضا 0.3 % إلى 130.96 ين.