الدولار يتراجع أمام الجنيه بـ5 قروش خلال أسبوع وسط زيادة المعروض







كتب - أحمد يعقوب

قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن زيادة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، منذ نهاية الأسبوع الماضى، وحتى نهاية عمل اليوم الأربعاء، أى خلال أسبوع، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

وأكدت المصادر، أن متوسط شراء الدولار سجل مع نهاية التعاملات، 17.59 جنيه للدولار، نزولا من 17.64 يوم الخميس الماضى، لافتة إلى أن المضاربة فى سوق العملات أصبحت صعبة، خاصة مع إقبال العملاء للتنازل عن العملة، وفى سوق انتهت فيه تعاملات السوق السوداء.

وأوضحت أن حصيلة البنوك الشهرية تصل إلى متوسط قدره 3 مليارات دولار شهريًا بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.