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الداخلية تضبط تاجر عملة بمطروح بحوزته عملات أجنبية مختلفة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:29 م
الداخلية تضبط تاجر عملة بمطروح بحوزته عملات أجنبية مختلفة الاتجار فى العملة-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى ـ مطروح حسن مشالى
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نجح مباحث الأموال العامة بمطروح فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

أكدت تحريات ومعلومات مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن مطروح قيام "فايز. س"، ومقيم بمطروح "سبق اتهامه فى قضية "تموين"، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه،وبحوزته عملات ورقية مختلفة بلغت "3565 دينار ليبى، 1405 ريال سعودى، 6475 جنيها مصريا "أثناء قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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