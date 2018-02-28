الجيش الأفغانى: أمريكا تشن غارات جوية على مخابئ "داعش" شرق أفغانستان

الجيش الأفغانى: أمريكا تشن غارات جوية على مخابئ "داعش" شرق أفغانستانالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:01 م
أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ
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شن الجيش الأمريكى المزيد من الغارات الجوية على مخابئ تنظيم داعش الإرهابى فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.
وأعلن الفيلق 201 سيلاب التابع للجيش الأفغانى - حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء - أن الغارات الأخيرة نفذت فى منطقة نازيان التابعة لإقليم نانجرهار بشرق البلاد، وأضاف الفيلق، فى بيان له، أن هذه الغارات أدت إلى مقتل أحد أعضاء التنظيم الإرهابى فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية حتى الآن على هذه الأنباء.
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