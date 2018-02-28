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الجعفرى: العراق يمكن أن يلعب دورا فى توطيد العلاقات بين السعودية وإيران

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:43 ص
الجعفرى: العراق يمكن أن يلعب دورا فى توطيد العلاقات بين السعودية وإيران وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى





موسكو (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية العراقى، أن بلاده يمكن لها أن تلعب دورا فى توطيد العلاقات بين السعودية وإيران.

وقال الجعفرى لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء " لدينا علاقة جوار جيدة مع سوريا وتركيا من جانب، ومع إيران والسعودية من جانب آخر، وعملنا على التقريب فيما بينهم ولا نزال نبذل جهودا".

وأضاف "علاقات العراق مع هذه الدول تستدعى بالضرورة تقريب هذه الأجواء وتلطيفها وتجاوز حالة التوتر الموجودة، لأنها كلها دول جوار جغرافى للعراق".

من ناحية أخرى ألمح وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، إلى وجود فيتو أمريكى على شراء بغداد لمنظومة الدفاع الجوى الروسية "اس-400" .

وقال الجعفرى، "نحن نريد كل ما يعزز الأمن العراقى والقوات المسلحة العراقية من اقتناء الأسلحة"، مشيرا إلى أن بلاده تحترم فى نفس الوقت الالتزامات الإقليمية والدولية.

وأضاف " لا تزال هناك عقبات أمامنا لشراء " اس-400 "، ومازلنا نبحث هذا الموضوع فى العراق "، موضحا أنه عندما ننتهى من النقاش سنعلن القرار بهذا الشأن.

وردا على سؤال ما إذا كان يقصد بالعقبات الفيتو الأمريكى، قال الجعفرى " نعم، حيث تعيش الدول وبينها صراعات وخلافات ومشاكل،ونحن نريد أن نمضى فى مشاريع الحل ونتحاشى الدخول فى مشاريع المشاكل".


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