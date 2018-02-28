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التليفزيون الماليزى يصور برنامجا دينيا بجنوب سيناء يعرض فى شهر رمضان

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:15 م
التليفزيون الماليزى يصور برنامجا دينيا بجنوب سيناء يعرض فى شهر رمضان عبد الحميد عزب مدير مركز الإعلام بجنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام المسئولون عن القناة الثالثة لتلفزيون الحكومة الماليزية بتصوير برنامج دينى بمدينتى سانت كاترين وشرم الشيخ تحت عنوان "على خطى الأنبياء".

 

وقال عبد الحميد عزب مدير مركز الإعلام بجنوب سيناء ، لـ"اليوم السابع"، إن وفد التلفزيون الماليزى يقوم بتصوير برنامج دينى سيعرض فى شهر رمضان القادم بعنوان "على خطى الأنبياء" بمدينتى سانت كاترين وشرم الشيخ لمدة 5 أيام تنتهى مساء غدا الخميس.

 

وأضاف عزب، أن الفريق صور لمدة ثلاثة أيام بمدينة سانت كاترين بالدير والأماكن المحيطة به ويقوم حاليا بالتصوير فى شوارع شرم الشيخ ورأس محمد، مشيرًا إلى انه مرافق للوفد منذ وصولة إلى جنوب سيناء حسب التعليمات الأمنية ومن المقرر أن يغادر الوفد، صباح الجمعة متوجها إلى محافظة الفيوم لاستكمال حلقات البرنامج.

 

وأوضح مدير مركز الإعلام جنوب سيناء، أن إقامة الوفد الماليزى بمصر مدتها 40 يوما، يقوم بتصوير حلقات البرنامج فى كافة محافظات مصر، وأن الجزء التى يتم تصويره بمصر يعتبر رقم 27 فى الدول التى تم التصوير فيها، كاشفًا عن أن البرنامج الدينى على خطى الأنبياء يتم إذاعته بالقناة الثالثة لتلفزيون ماليزيا وسيعرض أيضا فى سنغافورة وأندونيسيا خلال شهر رمضان القادم.


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