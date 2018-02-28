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الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:46 م
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التعليم تتابع تنفيذ خطط الإخلاء فى حالة الأزمات والكوارث بالمدارس

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:46 م
التعليم تتابع تنفيذ خطط الإخلاء فى حالة الأزمات والكوارث بالمدارس طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم تنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس، بالتعاون مع مديريات الأمن والحماية المدنية على مستوى الجمهورية، لتأهيل الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية والتصرف السريع والمنظم فى حالة الأزمات والكوارث

ومن جهته أكد أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، على أنه تم اليوم تنفيذ خطتى إخلاء بمدرستى (الكنانة الدولية، وعثمان بن عفان الرسمية لغات) بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء وليد رشدى نائب مدير الأمن بمحافظة القليوبية، والمقدم محمود الزيات من الإدارة العامة للحماية المدنية بمدينة العبور، وهيئة الإسعاف  بمدينة العبور، والمهندس أسامة فوزي رئيس مجلس إدارة مدرسة الكنانة الدولية، وفتحى سرحان مدير مدرسة عثمان بن عفان الرسمية لغات، ومسئولى الأمن بإدارة العبور التعليمية، تحت إشراف الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن مدرسة الكنانة الدولية بها عدد (1561) طالب وطالبة،

وقام المقدم محمود الزيات من الحماية المدنية بتقديم بعض الإرشادات والنصائح للطلاب بعد تمام عملية الإخلاء والاطمئنان على سلامة الطلاب جميعا، وتجمعهم في المنطقة الآمنة عن عمل الحماية المدنية.

 

 

 


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