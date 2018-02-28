التعليم: إعداد 42 دليل معلم لإرشاد المدرسين على كيفية تنفيذ محتوى المناهج

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن الفترة الماضية شهدت إعداد أدلة المعلم لجميع الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية شملت (42 دليل معلم، و37 دليل معلم للمرحلة الثانية) بهدف إرشاد المعلم لكيفية تنفيذ محتوى الكتب وإجراء الأنشطة والتقويمات المخلتفة.

وأضافت نوال شلبى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تم إعداد كتب للأنشطة الإثرائية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، لمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، تضمنت 3 كتب، وتناولت المناهج الاثرائية أنشطة تخاطب الطلاب المتفوقين لتدريبهم على التفكير الناقد والابتكارى أثناء دراسة المادة، وكيفية التعامل مع الأسئلة التى تقيس المهارات العليا للتفكير.

وأشارت نوال شلبى إلى أنه تم إعداد 10 وثائق، لمعايير ومؤشرات محتوى المواد الدراسية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ومخرجات التعلم لخريج مدارس المتفوقين.