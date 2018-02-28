video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: إعداد 42 دليل معلم لإرشاد المدرسين على كيفية تنفيذ محتوى المناهج

الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:00 ص
التعليم: إعداد 42 دليل معلم لإرشاد المدرسين على كيفية تنفيذ محتوى المناهج الدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إن الفترة الماضية شهدت إعداد أدلة المعلم لجميع الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية شملت (42 دليل معلم، و37 دليل معلم للمرحلة الثانية) بهدف إرشاد المعلم لكيفية تنفيذ محتوى الكتب وإجراء الأنشطة والتقويمات المخلتفة.

 

وأضافت نوال شلبى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تم إعداد كتب للأنشطة الإثرائية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، لمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، تضمنت 3 كتب، وتناولت المناهج الاثرائية أنشطة تخاطب الطلاب المتفوقين لتدريبهم على التفكير الناقد والابتكارى أثناء دراسة المادة، وكيفية التعامل مع الأسئلة التى تقيس المهارات العليا للتفكير.

 

وأشارت نوال شلبى إلى أنه تم إعداد 10 وثائق، لمعايير ومؤشرات محتوى المواد الدراسية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ومخرجات التعلم لخريج مدارس المتفوقين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم يكلف ببحث شكوى تلميذ بالدقهلية منعه المعلم من دخول دورة المياه

رئيس قطاع التعليم يشارك فى احتفالية اليوم العربى لمحو الأمية بجامعة الدول

التربية والتعليم

مدارس المتفوقين

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
صحيفة بريطانية: تنظيم مونديال 2022 فى أمريكا أو إنجلترا بدلا من قطر

صحيفة بريطانية: تنظيم مونديال 2022 فى أمريكا أو إنجلترا بدلا من قطر

المرور: إغلاق جزئى لشارع رمسيس لمدة يومين بسبب أعمال حفر لكابلات الاتصالات

المرور: إغلاق جزئى لشارع رمسيس لمدة يومين بسبب أعمال حفر لكابلات الاتصالات

صور.. كنائس فلسطين تنتصر على طغيان الاحتلال.. "القيامة" تفتح أبوابها بعد إغلاقها 3 أيام.. إسرائيل تجمد قرار جباية الضرائب على دور العبادة المسيحية.. ومسيرات جماهيرية بـ"زهرة المدائن" احتفالا بتعليق القرار

صور.. كنائس فلسطين تنتصر على طغيان الاحتلال.. "القيامة" تفتح أبوابها بعد إغلاقها 3 أيام.. إسرائيل تجمد قرار جباية الضرائب على دور العبادة المسيحية.. ومسيرات جماهيرية بـ"زهرة المدائن" احتفالا بتعليق القرار

"الاختفاء القسرى" أكذوبة الخارج للنيل من مصر.. برلمانيون: الـBBC مأجورة للتآمر ضدنا.. وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن حقوق "الإرهاب".. ومطالب بتحرك دولى لفضح ممارسات الأبواق الإعلامية المتربصة بالدولة المصرية

"الاختفاء القسرى" أكذوبة الخارج للنيل من مصر.. برلمانيون: الـBBC مأجورة للتآمر ضدنا.. وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن حقوق "الإرهاب".. ومطالب بتحرك دولى لفضح ممارسات الأبواق الإعلامية المتربصة بالدولة المصرية

صور.. ميسي وأنتونيلا فى نزهة بشوارع برشلونة قبل مواجهة بالماس

صور.. ميسي وأنتونيلا فى نزهة بشوارع برشلونة قبل مواجهة بالماس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة