التضامن تستعرض اليوم خطة الوزارة فى مبادرة "سكن كريم" وبرنامج "فرصة"

كتب مدحت وهبة

تعقد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، مائدة حوار مستديرة لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة التضامن والقطاع الخاص، فى إطار المسئولية المجتمعية فى مجالات الإعاقة ومبادرة سكن كريم، التى تستهدف مد وصلات مياه وتسقيف منازل وتحسين البنية التحتية فى القرى، وكذلك برنامج فرصة، ومن المقرر أن تستعرض الوزيرة الإنجازات التى قامت بها الوزارة لخدمة ذوى الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى فى مبادرة سكن كريم فى أفقر 5 محافظات فى مصر، التى بها معدلات فقر تتجاوز 50% وهى أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا، والمستهدف بنهاية 2017 توصيل الخدمات لعدد 17 مركزا، وتشمل 27 قرية بإجمالى نحو 60 ألف أسرة مع تنفيذ خطة للتوسع فى بقية المحافظات فى 2018.