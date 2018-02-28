التخطيط: إن آى كابيتال ستواصل مساندتها لبرنامج الطرح العام لبعض الشركات

بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيره التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ناقش اجتماع مجلس إدارة شركة "إن آى كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، الاستراتيجية المتوقعة للعام الحالى 2018.

وأضاف بيان صادر عن وزارة التخطيط، أن الشركة ستواصل مسانداتها لبرنامج الطرح العام لبعض الشركات الحكومية والمشتركة، وذلك تحت رعاية اللجنة الوزارية المختصة برئاسة وزارة المالية، كما ستواصل الشركة تقديم الدعم الفنى والاستشارات المالية وخدمات إعادة الهيكلة للهيئات والوزارات المختلفة من خلال إن آى للاستشارات.

وبحسب البيان، فإنه على صعيد الاستثمار المباشر قامت شركة أيادى للاستثمار والتنمية، التابعة ل "إن آى كابيتال" بتأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز (إبداع) التى تستهدف الاستثمار فى قطاع الإعلام والتكنولوجيا، بغرض تطوير الصناعة والمساهمة فى زيادة المردود الاقتصادى للقطاع فى الدخل القومى.

كما تم فى الاجتماع تحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وقدمت وزيرة التخطيط الشكر لأحمد الصياد، الرئيس غير التنفيذى السابق للشركة، بعد أن تم اختيار محمود منتصر خلفًا له، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، وأعضاء مجلس الإدارة.



يُذكر أن شركة "إن آى كابيتال" هى شركة استثمار مملوكة لبنك الاستثمار القومى، الذى تترأس مجلس إدارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.