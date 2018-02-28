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التحرى عن نشاط أفريقى الجنسية فى تجارة العملة بمنطقة المقطم

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:00 ص
التحرى عن نشاط أفريقى الجنسية فى تجارة العملة بمنطقة المقطم تجارة عملة - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لشخص يحمل الجنسية الأفريقية، فى تجارة العملة خارج السوق المصرفى.

وأمرت النيابة العامة بإيداع المبالغ المالية المضبوطة، خزينة البنك المركزى، وحجز المتهم لحين ورود التحريات. 

تفاصيل الواقعة تعود أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى، تمكنت من ضبط "عبد العاطى.س.ع" 29 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و"موريس.ل" يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية 32 سنة، وبحوزته 55600 ألف جنيه، و1846 دولارا، حال تشاجرهما وتماسكهما بالأيدى.

وبمناقشتهما عن سبب تشاجرهما، أقرر الأول بأن الثانى يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وأنه بتاريخ أمس تقابل معه بمنطقة المهندسين، لاستبدال مبلغ 105 آلاف جنيه لمبلغ 6 آلاف دولار، وعقب انصرافه اكتشف قيام الثانى بالنصب عليه من خلال ترتيب الأوراق المالية فئة الدولار بوضع ورقة فئة المائة دولار بأول الروزمة وباقى المبلغ فئة الدولار بإجمالى 200 دولار.


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