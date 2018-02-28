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التحالف العربى يدمر تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثى بجبهة الساحل الغربى

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:43 م
التحالف العربى يدمر تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثى بجبهة الساحل الغربى قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية





أبوظبى ـ عدن (أ ش أ)
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دمرت مقاتلات التحالف العربى تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى فى عدد من المناطق بجبهة الساحل الغربى .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن الغارات استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثى ومركبات عسكرية فى مديريات زبيد وجبل راس والجراحى تكبدت على إثرها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة فى العتاد والأرواح وسط انهيارات متواصلة فى صفوفهم.

وعلى إثر الغارات الجوية .. حققت المقاومة اليمنية بإسناد من القوات الإماراتية المشاركة ضمن تحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تقدما جديدا جنوب شرق الجراحى وعلى الحدود مع مديرية جبل راس.

وفى السياق نفسه .. لقى 32 من ميليشيات الحوثى مصرعهم الليلة الماضية فى قصف مدفعى وجوى لمقاتلات التحالف العربى استهدف منطقة الهاملى الواقعة شمال شرق معسكر خالد بن الوليد.


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