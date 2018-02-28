التحالف العربى يؤكد ضرورة التزام الحوثيين بالقرارت الأممية لحل أزمة اليمن







الرياض(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى ضرورة خضوع والتزام الانقلابيين الحوثيين بالقرارات الأممية والمرجعيات الثلاث للحل السياسى للأزمة اليمنية.

ورحب المالكى - خلال مؤتمر صحفى بالرياض - بالمبعوث الأممى الجديد لدى اليمن مارثن جريفيتس، داعيا جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بافتتاح مكاتب لهذه المنظمات فى العاصمة المؤقتة عدن تطبيقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف "أن هناك بعض الادعاءات الواردة فى "تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات فى اليمن" والذى صدر اليوم كتقرير نهائى، منوها بأن التحالف يرحب بصدور التقرير ويتحفظ على بعض ما ورد فيه من بعض الفقرات والتى لم تستند على الأدلة واستندت على بعض المعطيات التى لم يتم اثباتها، كما رحب التحالف بالأدلة المادية التى تفيد بتورط النظام الإيرانى بدعم المنظمات الإرهابية فيما يخص الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والألغام لتعقيد الأزمة اليمنية ونشر الفوضى بالمنطقة.

وطالب التحالف بحماية الآثار التاريخية من عبث ميليشيا الحوثى، داعيا فى الوقت ذاته إلى تضمين بعض الشخصيات الواردة بالتقرير ضمن قائمة العقوبات من القرار"2140" . مؤكدا أن التحالف العربى يلتزم التزاما قانونيا وأخلاقيا بما يتطابق مع القانون الدولى الإنساني.

وحول المنافذ الاغاثية فى اليمن،أوضح المتحدث باسم التحالف أنه يوجد 22 منفذا يعملون بالطاقة الاستيعابية الكاملة لدخول المساعدات الانسانية والمواد الاغاثية والأساسية إلى اليمن، منوها بأنه تم خلال الفترة السابقة توزيع نحو 69 قافلة على المحافظات اليمنية بالداخل.

وقال المتحدث باسم التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى فى مؤتمر صحفى للتحالف العربى لدعم الشرعية إن السفن التى تم التصريح لها خلال الفترة السابقة بلغت 13 سفينة تحمل المواد الطبية والقمح والغاز،بينما بلغ عدد السفن التجارية المتواجدة فى الموانيء اليمنية فى الوقت الحالى 18 سفينة،والسفن التجارية المتواجدة فى مناطق رمى المخطاف لدخول الموانيء اليمنية تعدى 23 سفينة تحمل المشتقات النفطية والحاويات والاسمنت والركاب .

وأضاف أن عدد التصاريح الجوية بلغ 87 للرحلات المتوجهة للداخل اليمنى للمطارات الأربعة وبلغ عدد الركاب 8040 راكبا من وإلى اليمن،بينما بلغ عدد تصاريح المنافذ البرية 11 تصريحا .

وأضاف: "تستمر مليشيا الحوثى بتجنيد الاطفال فى مخالفة للقانون الدولى والإنسانى للمادة 77 و87 وفرض مبالغ مالية لرفض العائلات تجنيد أطفالهم تصل إلى 20 الف ريال يمنى لكل طفل،ولا شك إن الارهاب الحوثى ينقل الاطفال من المدارس إلى ساحات القتال".

وأكد أن هناك مبادرات وحدات حماية الطفل والتى تم تأسيسها وإنشاؤها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف وتعنى بالأطفال الذين يتم إلقاء القبض عليهم فى المناطق الحدودية ويشاركون فى العمليات العسكرية.

وفيما يخص العمليات داخل محافظة الجوف اليمنية،قال المالكى إن العمليات الهجومية مستمرة لتحرير المزيد من الأراضي، لافتا إلى مقتل 30 مسلحا وتدمير 3 عربات ودبابتين بالمحافظة، لافتا إلى استمرار العلميات فى البقع ونهم وتكبيد العدو الكثير من الخسائر وتحرير بعض المواقع.

وأوضح أن عدد الصواريخ الباليستية والمقذوفات التى تم إطلاقها على المملكة العربية السعودية حتى اليوم بلغ 95 صاروخا باليستيا و66 ألفا و171 مقذوفا، حيث استهدفت المناطق الحدودية فى القرى والمدن السعودية، فيما تكبدت المليشيات الحوثية إجمالى خسائر بلغ عددها 767 موقعا.

وأكد المتحدث الرسمى لتحالف دعم الشرعية أن قيادة القوات المشتركة فى التحالف مستمرة فى محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.