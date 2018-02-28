البنك الأهلى یحصل على شهادة التوافق مع معاییر متطلبات هيئتى الفيزا وماستر كارد







كتب - أحمد يعقوب

تسلمت داليا الباز، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى، شهادة “PCI DSS Certification V3.2 من Suresh Dadlani نائب رئيس شركة Control Case ، وهى إحدى الشركات العالمية المعتمدة لمراجعة تطبيق المعايير الدولية للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان، والتى تمنح للبنك الأهلى للعام الخامس على التوالى وكأول بنك فى مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى الفيزا والماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSSبنسختها V3.2. ، وذلك فى حفل أقيم بمقر البنك

حضر الحفل رؤساء المجموعات والقطاعات المعنية بالمشروع بالبنك الأهلى ، والمهندس مصطفى إبراهيم رئيس شركةSecurityMeter“ " الممثل المصرى لشركةControl Case.

من جانبها، صرحت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن حصول البنك على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSSبنسختها V3.2 ، هى معايير تأمين دولية متعددة الجوانب تشمل الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من الأمن، السياسات والإجراءات، هندسة الشبكات، تصميم البرمجيات وغيرها من التدابير الوقائية الهامة حيث تهدف تلك المعايير الشاملة لمساعدة المؤسسات على تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر على مستوى قطاع الخدمات المالية بشكل فعال ، والتى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دورى للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء مصرفنا وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وبياناتهم، موضحة أن مركز الحاسب الآلى الرئيسى بالبنك يعد من أكبر مراكز الحاسبات الآليه الموجودة بمصر، وتم مؤخراً تحديثه بالكامل وتزويده بأحدث الحاسبات الخادمة ذات التقنية المتقدمة المطبقة عالميا مع وجود خطة لتجهيز مراكز حاسب مكملة وبديلة وفقاً وافضل الممارسات الدولية لضمان استمرار تقديم الخدمة.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى، عن اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى الجهاز المصرفى المصرى، مضيفا أن هذه الشهادة إنما تؤكد حرص البنك الأهلى على تطبيق معايير عمل مُنمطة ومستدامة لتأمين بيانات عملائه وحساباتهم ، كذلك تمكنا من تقديم أفضل الخدمات المتطورة لعملائنا مع قدرتنا على الحد من المخاطر التكنولوجية المتطورة والتعامل معها فى إطار المتغيرات المتلاحقة حيث أن حصول البنك على هذه الشهادة للعام الخامس على التوالى واستمراره فى التوافق مع تطبيق المعايير الدولية يعد ثمرة للجهد المبذول والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات و فروع البنك بهدف تأمين كامل عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء فى مختلف الأنظمة والتطبيقات فى ظل التطور التكنولوجى الهائل والتحديات المترتبة عليه، الأمر الذى من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية مع استمرار البنك فى التوسع فى إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكترونى وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الألى ATMونقاط البيع POS تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

الجدير بالذكر، أنه سبق للبنك الأهلى الحصول على الإصداراتV3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تللك المعايير الدولية التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSCوالتى تمثل توثيقا دولیا لاستحقاق الحفاظ على سریة بیانات بطاقات العملاء والتى تعد من أرقى وارفع الشهادات العالمية.