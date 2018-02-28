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البترول تعلن عن الشركتين الفائزتين برخص إنشاء مصنعى البروبيلين والبولى بروبيلين بطاقة900 الف طن سنويا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:28 ص
البترول تعلن عن الشركتين الفائزتين برخص إنشاء مصنعى البروبيلين والبولى بروبيلين بطاقة900 الف طن سنويا طارق الملا وزير البترول





كتب أحمد أبو حجر
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تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن انتهاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بالإسكندرية من إجراءات تقييم العروض الست المقدمة لرخصة مصنعى إنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين المزمع إنشاؤهما فى إطار مشروع التوسعات الجديد، حيث تهدف الشركة إلى الحصول على الرخص اللازمة لهما من الشركات العالمية أصحاب الرخص.

وأضاف التقرير، أن اجراءات تقييم الرخص المقدمة إليها أسفرت عن اختيار شركة UOP العالمية لرخصة مشروع البروبيلين وشركة Grace  العالمية لرخصة مشروع البولى بروبيلين، وجارى حالياً اجراءات الترسية، والتعاقد للحصول على الرخص من الشركات التى تم اختيارها.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج البروبيلين بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا وإنشاء مصنع لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة انتاجية 450 ألف طن سنويا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع، وبدء الإنتاج مع بداية عام 2022.

وأبرمت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات الشهر الماضى عقدين أحدهما مع شركة جاسكو لتغذية المشروع بمدخلات الإنتاج من البروبان أحد مشتقات الغاز الطبيعى والعقد الآخر مع شركة  ايثيدكو لتوريد الكهرباء للمشروع.


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