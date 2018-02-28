البابا تواضروس: المسيحية ليست شعارات والغفران فيها مئات المرات







كتبت سارة علام

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المسيحية ليست مجرد كلمات أو شعارات بل وصية معاشة، معتبرا أن الضمير أفضل مراجع حسابات، كما أن كل خطية يرتكبها الإنسان هى دين عليه أمام الله.