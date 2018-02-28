البابا تواضروس: المسيحية ليست شعارات والغفران فيها مئات المرات

البابا تواضروس: المسيحية ليست شعارات والغفران فيها مئات المراتالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:33 م
البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المسيحية ليست مجرد كلمات أو شعارات بل وصية معاشة، معتبرا أن الضمير أفضل مراجع حسابات، كما أن كل خطية يرتكبها الإنسان هى دين عليه أمام الله.
وأوضح البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية، بكنيسة العذراء بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية،أن الغفران المسيحى لا يعرف العدد، فإن كانت اليهودية أوصت على الغفران 3 مرات فقط، فإن المسيحية أوصت بالغفران بمئات المرات.
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