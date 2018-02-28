البابا تواضروس: العقل عطية الله يعظم بها الإنسان

البابا تواضروس: العقل عطية الله يعظم بها الإنسانالأربعاء، 28 فبراير 2018 06:56 م
البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن العقل هبة من الله وعطية عظمة للإنسان من الله، فالعقل يفكر ويبدع.
وتساءل البابا تواضروس فى حديثه عن «كيف تجعل عقلك وفكرك نافعيين»، بمجلة الكرازة: هل نحكم على الناس بأفكارهم؟، مشيرا إلى أن هناك أفراد أفكارهم تتعبهم، خلال مواقف معينة مثل يونان النبى.
وقال، أن خدمة الكاهن مؤثرة وفعاله في الكنيسة الأرثوذكسية،موضحاً انه عندما يرسم «يعين»، الكاهن يصبح راعياً وخادماً لكل الشعب ويؤتمن عليهم، مضيفا: أن عملية أختيار الكاهن ليس نهاية المطاف بل انها البداية فالكاهن كان شماساً وخادماً وكان معروفاً ومشهوداً له من الجميع.
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