البابا تواضروس: العقل عطية الله يعظم بها الإنسان

سارة علام

أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن العقل هبة من الله وعطية عظمة للإنسان من الله، فالعقل يفكر ويبدع.

وتساءل البابا تواضروس فى حديثه عن «كيف تجعل عقلك وفكرك نافعيين»، بمجلة الكرازة: هل نحكم على الناس بأفكارهم؟، مشيرا إلى أن هناك أفراد أفكارهم تتعبهم، خلال مواقف معينة مثل يونان النبى.