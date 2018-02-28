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الاحتلال الإسرائيلى يمنع حكما فلسطينيا من الوصول إلى الضفة الغربية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 06:02 م
الاحتلال الإسرائيلى يمنع حكما فلسطينيا من الوصول إلى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى





أ ش أ
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، إصدار تصريح دخول للحكم الفلسطينى سامح القصاص من غزة (المحافظات الجنوبية) إلى الضفة الغربية (المحافظات الشمالية)، وذلك استعدادا للمشاركة فى تحكيم أول مباراة رسمية لطاقم حكام فلسطينى فى بطولة الاتحاد الآسيوى.

وكان القصاص قد كُلف من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم إلى جانب زملائه براء أبو عيشة، وأمين الحلبى، و عبد السلام حلاوة، بتحكيم مباراة فى قيرغيزستان فى السابع من مارس المقبل.


من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عمار حسن أبو بكر (44 عاما) رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عضو إقليم حركة فتح، وذلك على معبر الكرامة على الحدود بين الأردن والضفة الغربية أثناء توجهه إلى عمان.


وفى سياق آخر، ذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أنها نجحت فى انتزاع موافقة من الجانب الإسرائيلى لخروج السيدة سلوى العطار من غزة لمرافقة طفلتها المريضة أنعام لزراعة كلية، حيث أنها متواجدة فى المجمع الطبى الحكومى برام الله.


يذكر أن الطفلة كانت قد خرجت من غزة إلى رام الله بالضفة الغربية للعلاج قبل أيام دون مرافقة أمها لها، بعد أن رفضت قوات الاحتلال منحها تصريحا بالموافقة على القدوم لرام الله.


وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم - أن طواقمها بذلت جهدا كبيرا تكلل بانتزاع هذه الموافقة، لترافق والدة الطفلة ابنتها لمريضة.


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