الاتحاد البرلمانى الدولى: مستعدون للمساعدة فى وضع دستور جديد لسوريا







جنيف (أ ش أ)

أكد الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى مارتن تشونجونج استعداد الاتحاد للمساعدة فى وضع دستور جديد لسوريا، وإرسال وفد إلى هناك لهذه المهمة.

وقال تشونجونج -خلال اجتماعات الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه "إذا كان الاتحاد البرلمانى الدولى مدعوًا للمساعدة فى عملية وضع الدستور، فإننا على استعداد لتقديم خبرتنا، لأنه من المهم للغاية أن تكون أى عملية دستورية شرعية، شاملة (لكل الأطراف) قدر الإمكان".

وأشار إلى أنه سافر إلى سوريا والتقى ببرلمانيين فى دمشق، وقال "نحن كمنظمة عالمية للبرلمانات، لدينا دور مهم جدا للقيام بذلك حتى تكون أى مؤسسة برلمانية تعمل أو ستعمل فى سوريا، مؤسسة قوية تمثل إرادة الشعب وتعمل لصالح المجتمع بأسره".