الأمم المتحدة: 40 شاحنة من المساعدات مستعدة للتوجه إلى الغوطة الشرقية







أ ف ب

أعلن مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأربعاء إن حوالى 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مستعدة للتوجه إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال إن لا شيء تغير منذ تبنى قرار دولى السبت يطالب بوقف لإطلاق النار فى سوريا. وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة للتوجه إلى عشر مناطق محاصرة.

وتابع المسؤول خلال جلسة لمجلس الأمن "متى يبدأ تطبيق قراركم؟".

وأوضح لووكوك أنه منذ السبت لم تنقل مساعدات انسانية ولم يسمح النظام السورى بالتوجه إلى مناطق محاصرة أو القيام بعمليات إجلاء لأسباب طبية، وقال إن القصف مستمر موقعا المزيد من القتلى والجرحى.

وقبل الاجتماع طالب معاون السفير السويدى لدى الأمم المتحدة كارل سكاو ب"فتح فورا ممر" لنقل المساعدات الانسانية، وقال "إن الوقت يدهمنا ولم يعد أمامنا متسع من الوقت".

وذكر نظيره الفرنسى فرنسوا دولاتر فى رسالة إلى الأمم المتحدة بأن مقاتلى المعارضة فى الغوطة أعربوا عن "استعدادهم لتطبيق" الهدنة، وأوضح أن "لا مؤشرات من النظام" تفيد بأنه مستعد للقيام بالمثل.

وتابع "علينا ايجاد آلية مراقبة" للتحقق من صمود وقف اطلاق النار وخروقاته.

وأعلن "لم يعد فى امكاننا تضييع الوقت وعلى النظام أن يضطلع بدوره".

وقتل اكثر من 600 مدنى بينهم 147 طفلا فى هجوم على الغوطة الشرقية، اخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، منذ 18 فبراير، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الاربعاء.