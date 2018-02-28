الأمم المتحدة: يجب تسريع عملية نزع الألغام فى مختلف المدن السورية

الأمم المتحدة: يجب تسريع عملية نزع الألغام فى مختلف المدن السوريةالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:03 م
الدمار فى سوريا
أ ش أ
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قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تنفيذ قرار الهدنة فى سوريا حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تحصل على موافقات لتحريك قوافل المساعدات فى سوريا.
وأضاف لوكوك - خلال كلمته بجلسة الأمن بشأن سوريا أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية -أنه من المستحيل إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة فى 5 ساعات، كما أن الأوضاع تأزمت بشكل كبير منذ تبنى قرار الهدنة فى سوريا، مشددا على ضرورة تسريع عملية نزع الألغام فى مختلف المدن السورية.
ولفت المسئول الأممى إلى وجود إصابات بين المدنيين فى عفرين شمالى سوريا، وعدم القدرة على التحرك فى مناطق عديدة بسبب العمليات العسكرية فى المدينة، موضحا أن مخيمات اللجوء السورية تجاوزت قدرتها الاستيعابية بنسبة 400%.
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