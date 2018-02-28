video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأكاديمية العربية تنظم منتدى "الإنجليزية" بالتعاون مع كامبريدج للتقييم

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:55 م
الأكاديمية العربية تنظم منتدى "الإنجليزية" بالتعاون مع كامبريدج للتقييم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى





الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى "كامبريدج الدولى للمدارس"، بالتعاون مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم، لإجادة اللغة الإنجليزية.

يُعقد المنتدى فى محافظة الإسكندرية للمرة الأولى، فى خطوة سباقة نحو تطوير العملية التعليمية بالمجتمع السكندرى، من أجل الارتقاء بمستوى إجادة اللغة الإنجليزية وطرق التدريس، بما يتماشى مع المعايير الدولية فى التقييم والتعليم.

ويشارك فى المنتدى ممثلو ما يقرب من 70 مدرسة من مدارس الإسكندرية، ويُشار إلى أن المنتدى يُقام فى إطار اتفاقية التعاون بين معهد كامبريدج والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فوز الجامعة الأمريكية والقاهرة والأكاديمية العربية بألقاب بطولة الجامعات للتنس

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

الاكاديميه العربيه

كمبريدج

اللغه الانجليزيه



لا تفوتك
الإسكان تخصص 3قطع أراض بتوشكى الجديدة لإقامة مناطق لوجيستية وصناعية وزراعية

الإسكان تخصص 3قطع أراض بتوشكى الجديدة لإقامة مناطق لوجيستية وصناعية وزراعية

تبرع موظفى كفر الشيخ براتب يوم لمدة عام لصالح تحيا مصر لتعمير سيناء

تبرع موظفى كفر الشيخ براتب يوم لمدة عام لصالح تحيا مصر لتعمير سيناء

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

التجديد "أزمة" الكرة المصرية.. البدرى يكشف تلقيه عرضًا بمليون و200 ألف لزيادة عقده فى الأهلى.. الخليج يعرقل تجديد العميد للمصرى.. الملايين تُفجر بركانا بالقطبين بسبب الدوليين.. التقشف يُهدد هداف الدراويش

التجديد "أزمة" الكرة المصرية.. البدرى يكشف تلقيه عرضًا بمليون و200 ألف لزيادة عقده فى الأهلى.. الخليج يعرقل تجديد العميد للمصرى.. الملايين تُفجر بركانا بالقطبين بسبب الدوليين.. التقشف يُهدد هداف الدراويش

منتخب مصر يتلقى عرضاً لمواجهة بنما فى مايو المقبل

منتخب مصر يتلقى عرضاً لمواجهة بنما فى مايو المقبل

صورة اليوم.. عم يا صياد رميت شباكك فين

صورة اليوم.. عم يا صياد رميت شباكك فين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة