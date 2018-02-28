الأكاديمية العربية تنظم منتدى "الإنجليزية" بالتعاون مع كامبريدج للتقييم







الإسكندرية - هناء أبو العز

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى "كامبريدج الدولى للمدارس"، بالتعاون مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم، لإجادة اللغة الإنجليزية.

يُعقد المنتدى فى محافظة الإسكندرية للمرة الأولى، فى خطوة سباقة نحو تطوير العملية التعليمية بالمجتمع السكندرى، من أجل الارتقاء بمستوى إجادة اللغة الإنجليزية وطرق التدريس، بما يتماشى مع المعايير الدولية فى التقييم والتعليم.

ويشارك فى المنتدى ممثلو ما يقرب من 70 مدرسة من مدارس الإسكندرية، ويُشار إلى أن المنتدى يُقام فى إطار اتفاقية التعاون بين معهد كامبريدج والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.