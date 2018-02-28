اضبط مخالفة.. طريق مليج ميت فارس ببركة السبع يعانى الظلام "صور"الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:00 ص
جانب من الطريق
المنوفية – محمود شاكر
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قدم أهالى مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، استغاثة لحل أزمة طريق مليج ميت فارس والذى يعانى من الظلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر رغم مطالبات الأهالى بالحل.
وأكد أحمد شوقى شعبان، عضو حملة شباب بركة السبع أنه عرض الأمر على رئيس المدينة أكثر من مرة ولكن دون اى استجابة على الرغم من خطورة الأمر مع الظلام والمنحنيات المتواجدة بالطريق والتى يعانى منها المئات يوميا ويمثل خطورة كبيرة على الطريق.
وأكد شعبان، أن هذا الجزء من الطريق والخاص بالوحدة المحلية لشنتنا الحجر شبه مظلم من أكثر من 3 شهور.
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