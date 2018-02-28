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اضبط مخالفة.. الوحدة الصحية بكفر الحما بالمنوفية تغرق فى مياه الصرف

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:00 ص
اضبط مخالفة.. الوحدة الصحية بكفر الحما بالمنوفية تغرق فى مياه الصرف مياه الصرف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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سيطرت حالة من الغضب بين المواطنين بقرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب انتشار مياه الصرف داخل الوحدة الصحية بالقرية، وسط مطالبات بحل المشكلة. 

وأكد محمد عاشور أحد الأهالى، أن الوحدة الصحية بالقرية تعوم على بركة من المياه للخزانات الخاصة بالوحدة، وهو الأمر الذى يضر بالكثير من المترددين على الوحدة، إضافة إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يهدد المنازل المجاورة بالسقوط. 

وناشد الأهالى بالقرية حل المشكلة قبل أن تتفاقم وتؤدى إلى إصابة البيوت المجاورة للوحدة الصحية علاوة على أن تواجد مثل هذا المياه باستمرار يؤدى إلى انتشار الأمراض بين المترددين على الوحدة.

 


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