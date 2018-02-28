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استطلاع: ماكرون يخسر 4 نقاط من شعبيته منذ ديسمبر الماضى

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:05 م
استطلاع: ماكرون يخسر 4 نقاط من شعبيته منذ ديسمبر الماضى ماكرون





كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة لو بوان الفرنسية أنه على الرغم من محاولات تعديل القوانين والإجراءات الخاصة بالعمال والمزارعين ومجالات الأمن والتعهدات المستمرة بمكافحة الإرهاب من قبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلا أن استطلاعات الرأى الحديثة اكدت أن شعبية ماكرون فى انخفاض مستمر.

 

وأشار الاستطلاع الذى انشره معهد بى فى ايه اليوم الاربعاء فى صحيفة لو بوان، إلى أن ماكرون خسر 4 نقاط من شعبيته ليصل إلى مؤيديه إلى 43% من الفرنسيين، بينما ارتفع عدد المؤيدين لرئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب بنسبة درجتين لتصبح نسبة اقتناع الفرنسيين وتأييدهم له 47%.

 

وأظهر الاستطلاع الأخير أن ماكرون خسر 11 نقطة منذ شهر ديسمبر الماضى، ومن بينهم شخصيات من الحياة العامة.


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