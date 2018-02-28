ارتفاع صافى ربح "جازبروم" نفط الروسية 26.5% فى 2017

ارتفاع صافى ربح "جازبروم" نفط الروسية 26.5% فى 2017الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:35 م
الروبل الروسى -أرشيفية
رويترز
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قالت جازبروم نفط، وحدة النفط لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الأربعاء، إن صافى ربح 2017 قفز 26.5 % على أساس سنوى إلى 253 مليار روبل (4.5 مليار دولار)، بفضل زيادة إنتاج النفط الخام وأسعاره.
وأضافت الشركة أن المبيعات زادت 18.2% إلى أكثر من تريليونى روبل، فى حين ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 21.6 % إلى 489 مليار روبل.
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