اختطاف 30 شخصا ومقتل 6 آخرين فى هجومين منفصلين بجنوب أفغانستان

اختطاف 30 شخصا ومقتل 6 آخرين فى هجومين منفصلين بجنوب أفغانستانالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:28 م
الشرطة الأفغانية
أ ش أ
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أعلن مسئولون أفغان اختطاف 30 شخصا على الأقل بينهم 19 من أفراد الشرطة، إلى جانب مقتل 6 آخرين فى هجومين منفصلين شنهما متمردون فى جنوب أفغانستان.
وذكرت شبكة (ايه بى سي) الأمريكية اليوم الأربعاء نقلا عن رئيس شرطة إقليم قندهار الجنرال عبد الرازق قوله - إن مجموعة من المتمردين هاجموا مركزا للشرطة؛ مما أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة وإصابة 5 آخرين.
وأضاف أن عددا من المتمردين - يرتدون زى الجيش - قاموا بإيقاف حافلة واختطاف 30 شخصا بينهم 19 من أفراد الشرطة، مشيرا إلى أن الهجومين وقعا - الليلة الماضية - عند الحدود الفاصلة بين إقليمى قندهار و أوروزجان. ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجومين.
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