اتحاد طلاب كلية علوم جامعة سوهاج ينظم فعالية "علوم تتحب"

سوهاج محمود مقبول

نظم اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة سوهاج اليوم، الفعالية الأولى من نوعها بعنوان "علوم تتحب" ، بقاعة سمينار الكلية، بحضور الدكتور أحمد سليمان عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وبعض المنظمين من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، صرح بذلك الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الجامعة.

وأعرب أحمد عبد العزيز، عن سعادته لتبنى كلية العلوم الأفكار البنّاءة والخارجة عن المألوف والإطار التقليدي الذى يسعى إلى تحسين الأداء وتوسيع مدارك الإدراك، وإثبات المعلومة من خلال العرض العملى وتحويل النظريات إلى تطبيقات عملية هادفة .

وأضاف رئيس الجامعة، أن الهدف من تلك الفعالية زيادة الوعى والفهم بالعلم والتكنولوجيا من خلال الأنشطة الترفهية.

وقال عميد الكلية، إن التجربة هى الأولى من نوعها فى الجامعة، يقوم بها طلاب إتحاد اللجنة العلمية ضمن أنشطة الإتحاد بالكلية، مشيرًا إلى أن الحدث ينقسم إلى تطبيق النظريات العلمية بشكل مبسط، والقبة السماوية كنموذج مصغر لمكتبة الإسكندرية، لتقديم مزيج بين التعليم والمتعة .

ومن جانبه، أضاف الطالب مصطفى أبو القاسم أمين اللجنة العلمية، أن التصنيفات النظرية تشمل أربع نظريات علمية بشكل تطبيقى يقدمها محمد عصام المتخصص بتبسيط العلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما يحتوى الجزء الآخر الممثل بالقبة السماوية على عرض ثمانية عروض وثائقية عن علم الفلك بتقنية 360 درجة.