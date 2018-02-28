إصابة فتاة وحرق "غسيل" فى مشاجرة بالمولوتوف والخرطوش بمنطقة البساتين







كتب على عبد الرحمن

أمر المستشار أحمد عمران، وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية إصابة فتاة وحرق أثاث منزل وملابس فى مشاجرة بالمولوتوف والأسلحة البيضاء والخرطوش.

كان المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح معاون أول القسم، تمكنا من السيطرة على مشاجرة بين طرف أول "ح.م" 31 سنة، و"ا.ح" 28 سنة، و"ا.س" 28 سنة، وجميعهم عمال، و"و.ح" 38 سنة نجار، وطرف ثانى "س.ا" 38 سنة، فى منطقة الملعب بمساكن الكلحا دائرة القسم.

وتبين من تحريات المباحث، نشوب مشاجرة بين أبناء الطرفين، ما دعا أفراد الطرف الأول للذهاب إلى منطقة الطرف الثانى وإطلاق زجاجات فارغة ومولوتوف وطلقات خرطوش بشكل عشوائى، ما تسبب فى حرق ملابس كانت معلقة بإحدى البلكونات "غسيل"، ومراتب وأثاث إحدى الشقق، وحرق مراتب خاصة بـ"منجد" فى الشارع.

كما نتج عن المشاجرة إصابة "ب.ع" 22 سنة، ربة منزل، بإصابات بطلقات خرطوش فى الوجه والصدر تصادف وقوفها فى بلكونة منزلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وضبط 5 متهمين طرفى المشاجرة، وتحرير محضر رقم 4454 لسنة 2018 جنح البساتين، وإحالتهم للنيابة التى أمرت بقرارها السابق.