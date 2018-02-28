video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طفلة بكسور وكدمات لسقوطها من نافذة منزلها بمدينة إسنا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:29 م
إصابة طفلة بكسور وكدمات لسقوطها من نافذة منزلها بمدينة إسنا اسعاف - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

سقطت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من نافذة منزل بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وأصيبت بكدمات وكسور فى مناطق متفرقة من جسدها، وتم نقلها لمستشفى إسنا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى محمود صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارا من مستشفى إسنا المركزى يفيد بتلقى الطفلة "هاجر" 3 سنوات، مصابة بكسور وكدمات وجروح بمناطق متفرقة من الجسد، نتيجة سقوطها من نافذة منزلها وتم نقلها للمستشفي للعلاج، فتم وضعها بغرفة العناية المركزة لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. النائب أحمد أدريس يتابع حالة المرضى بمستشفيات الأقصر بعد الشكاوى المتكررة

الاقصر

اخبار الاقصر

سقوط طفلة من نافذة بالاقصر

اخبار مصر

مديرية امن الاقصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة