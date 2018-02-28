إصابة طفلة بكسور وكدمات لسقوطها من نافذة منزلها بمدينة إسنا







الأقصر – أحمد مرعى

سقطت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من نافذة منزل بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وأصيبت بكدمات وكسور فى مناطق متفرقة من جسدها، وتم نقلها لمستشفى إسنا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى محمود صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارا من مستشفى إسنا المركزى يفيد بتلقى الطفلة "هاجر" 3 سنوات، مصابة بكسور وكدمات وجروح بمناطق متفرقة من الجسد، نتيجة سقوطها من نافذة منزلها وتم نقلها للمستشفي للعلاج، فتم وضعها بغرفة العناية المركزة لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.