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إصابة شاب فى مطاردة مع الشرطة خلال حملة لتنفيذ الأحكام ببنى سويف

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:27 ص
إصابة شاب فى مطاردة مع الشرطة خلال حملة لتنفيذ الأحكام ببنى سويف مسدس - أرشيفية





بنى سويف - هانى فتحى
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أصيب شاب، منذ قليل، بطلق نارى بالقدم فى مطاردة مع الشرطة خلال حملة لتنفيذ الأحكام بمحافظة بنى سويف

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا باستقبال مستشفى بنى سويف الجامعى "إسلام .ج"، 22 سنة، ومقيم مركز الواسطى شمال المحافظة مصاب بطلق نارى فى القدم، وذلك خلال مطاردته من قبل الشرطة فى حملة تنفيذ الأحكام.
 
 

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