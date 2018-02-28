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إدراج باكستان فى القائمة الرمادية لهيئة رقابة مالية عالمية يونيو المقبل

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:50 م
إدراج باكستان فى القائمة الرمادية لهيئة رقابة مالية عالمية يونيو المقبل رئيس الوزرء الباكستانى شهيد خاقان عباسى





أ ش أ
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صرح محمد فيصل المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستدرج ضمن القائمة الرمادية لـ"فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، وهى هيئة رقابة مالية عالمية، فى يونيو القادم.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن واشنطن أقنعت الهيئة بإعادة إدراج باكستان فى "القائمة الرمادية" للدول التى لا تبذل ما يكفى من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.


وقال فيصل إن بلاده ستدرج فى القائمة الرمادية فى يونيو القادم بعد التفاوض مع الهيئة على خطة عمل محددة.


وأخبر فيصل الصحفيين بأن التقارير التى تشير إلى أن بلاده ستدرج فى "القائمة السوداء" ليست صحيحة، موضحاً أن القائمة السوداء هى للبلاد التى لا تتعاون لوقف تمويل الإرهاب. 


وأضاف فيصل أن الهيئة رصدت يعض القصور فى عملية محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى بلاده، مؤكداً أن باكستان ستتخذ المزيد من الإجراءات لمواجهة تلك القصور.


يذكر أن باكستان كانت مدرجة فى تلك القائمة فى الفترة من عام 2012 إلى عام 2015.


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