إخماد حريق شقة سكنية فى السيدة زينب دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق السكنية فى السيدة زينب وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجأورات وتم عملية اخماد الحريق.