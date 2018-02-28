إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الوراق دون اصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق ، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران، دون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى الوراق ، و تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.