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إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الوراق دون اصابات

الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:09 ص
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الوراق دون اصابات حريق شقة-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق ، انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران، دون وقوع اصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية  فى الوراق   ، و  تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.
 
 

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