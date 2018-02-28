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الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:47 م
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إحالة عامل قتل شقيقه بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده للجنايات

الأربعاء، 28 فبراير 2018 06:50 م
إحالة عامل قتل شقيقه بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده للجنايات محكمة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أحالت نيابة أول أكتوبر تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر والواحات، عامل وخطيبته إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة قتل طفل  خنقاً ودفنه بالصحراء، بعدما شك الأول أن الطفل نتاج علاقة غير شرعية أقامها مع زوجة والده.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من عامل أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 9 أشهر للاختطاف على يد شخص يستقل دراجة بخارية، مشيراً إلى أن الطفل كان بصحبة شقيقه البالغ من العمر12عاما، حيث كان فى طريقه لشراء الحلوى.

وتبين من التحريات أن الطفل سلم الرضيع لشقيقه الأكبر "م. ا " 22 سنة، وبضبط المتهم اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة والده، وشك أن الطفل الرضيع ناتج عن تلك العلاقة وقرر التخلص منه، فاستعان بخطيبته وخنق الطفل وتخلص من جثته بالصحراء.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان التخلص من الجثة، وعثر على أجزاء منها، حيث نهشتها الكلاب الضالة، وتمكن رجال المباحث من ضبط خطيبة المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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