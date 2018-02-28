"أ ش أ": وفد أمنى مصرى يبحث فى غزة جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى







(أ ش أ)

بحث النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطيني، أحمد بحر مع الوفد الأمنى المصرى معاناة قطاع غزة جراء الانقسام داعيا لبذل كل الجهود من أجل الخروج من حالة الانقسام، منوها لسلسلة الإجراءات التى اتخذتها حماس من أجل دعم جهود مصر لإتمام المصالحة.

وشدد بحر - لدى استقباله الوفد المصرى فى مكتبه بغزة - على وقوف المجلس التشريعى مع الوفد المصرى حتى يتمكن من إتمام مهمته التى اعتبرها مهمة تحظى باحترام الشعب الفلسطينى .

وأبدى "بحر" بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام التشريعى بغزة،استعداد التشريعى لمواصلة الجهود وتذليل أى عقبة تعترض مهمة الوفد الأمنى المصري، داعيا "رام الله وقيادة السلطة لتقديم التضحيات من أجل المصالحة على غرار ما فعلته حركة حماس".

و رحب "بحر" بالوفد المصرى ، وقدم لهم الشكر على جهود مصر الكبيرة فى رعاية المصالحة، معربا عن أمله بإنهاء الانقسام والوصول لمصالحة حقيقية .

من جانبه ، أكد الوفد الأمنى أن مصر تولى اهتماما بالغا للقضية الفلسطينية، مضيفا أن الأمن القومى الفلسطينى هو بمثابة أمن قومى مصري، وأنه لا يوجد بيت مصرى لا يحمل الهم الفلسطينى .

ولفت الوفد إلى أن مصر مصرة على تجاوز كل العقبات والانتصار على كل التحديات حتى الوصول للمصالحة الوطنية.