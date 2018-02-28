أمريكا: روسيا تنتهك التزاماتها كضامن لتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورى

أمريكا: روسيا تنتهك التزاماتها كضامن لتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورىالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:15 م
روسيا فى سوريا - ارشيفية
رويترز
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قال روبرت وود المبعوث الأمريكى فى مؤتمر نزع السلاح، اليوم الأربعاء، إن روسيا خرقت التزاماتها كضامن لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ومنع حكومة الرئيس السورى بشار الأسد من استخدامها.
وأضاف للصحفيين فى جنيف قبل وقت قصير من إلقاء وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف كلمته فى المنتدى "تقف روسيا فى الجانب الخاطئ من التاريخ فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا".
وأجاب ردا على سؤال عما يثار عن علاقة تعاون بين كوريا الشمالية وسوريا بقوله "من الواضح أن هناك علاقة طويلة بين كوريا الشمالية وسوريا فيما يتعلق بالنشاط الصاروخى والأسلحة الكيماوية ومكوناتها".
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