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أكثر من 17 ألف راكب يغادرون القاهرة على متن 193 رحلة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:42 م
أكثر من 17 ألف راكب يغادرون القاهرة على متن 193 رحلة مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 193 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل 17 ألفا و344 راكب من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 98 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الأربعاء انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 


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